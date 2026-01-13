La Policía Nacional desarticuló una célula de ‘La Nueva Jauría del Norte’ tras capturar a dos presuntos integrantes de esta organización criminal dedicada a la extorsión agravada y uso de armas en el distrito de Independencia.​

Los agentes ejecutaron un operativo simultáneo en dos viviendas ubicadas en la avenida 6 de Julio, donde intervinieron a los sospechosos identificados como alias ‘Chili’ y alias ‘Negro Víctor’.​ Durante los allanamientos fueron incautados un revólver con municiones, varios celulares, un vehículo menor y panfletos con mensajes amenazantes utilizados para intimidar a sus víctimas.​

Detenidos poseen antecedentes

Según el medio RPP, ambos sospechosos acumulan antecedentes por extorsión, hurto y estafa, lo que evidencia su participación en actividades delictivas recurrentes en la zona norte de la capital.​

El hallazgo de material extorsivo en su poder refuerza la hipótesis de que formaban parte de una red criminal organizada que operaba mediante amenazas y uso de violencia armada contra comerciantes y vecinos del sector.​

Los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad especializada y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.​

La Policía Nacional informó mediante su cuenta oficial en X que continúa con las pesquisas para determinar si los capturados actuaban en coordinación con otros miembros de ‘La Nueva Jauría del Norte’ y desarticular completamente esta banda criminal.​

La institución policial destacó el decomiso del “arma de fuego abastecida, celulares, un panfleto extorsivo y un vehículo menor” como parte del golpe asestado a la organización delictiva que sembraba terror en Independencia.