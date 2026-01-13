La Policía Nacional desarticuló una célula de ‘La Nueva Jauría del Norte’ tras capturar a dos presuntos integrantes de esta organización criminal dedicada a la extorsión agravada y uso de armas en el distrito de Independencia.
Los agentes ejecutaron un operativo simultáneo en dos viviendas ubicadas en la avenida 6 de Julio, donde intervinieron a los sospechosos identificados como alias ‘Chili’ y alias ‘Negro Víctor’. Durante los allanamientos fueron incautados un revólver con municiones, varios celulares, un vehículo menor y panfletos con mensajes amenazantes utilizados para intimidar a sus víctimas.
Detenidos poseen antecedentes
Según el medio RPP, ambos sospechosos acumulan antecedentes por extorsión, hurto y estafa, lo que evidencia su participación en actividades delictivas recurrentes en la zona norte de la capital.
El hallazgo de material extorsivo en su poder refuerza la hipótesis de que formaban parte de una red criminal organizada que operaba mediante amenazas y uso de violencia armada contra comerciantes y vecinos del sector.
Los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad especializada y puestos a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
La Policía Nacional informó mediante su cuenta oficial en X que continúa con las pesquisas para determinar si los capturados actuaban en coordinación con otros miembros de ‘La Nueva Jauría del Norte’ y desarticular completamente esta banda criminal.
La institución policial destacó el decomiso del “arma de fuego abastecida, celulares, un panfleto extorsivo y un vehículo menor” como parte del golpe asestado a la organización delictiva que sembraba terror en Independencia.