Dos presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la extorsión de comerciantes fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo realizado en una vivienda del distrito de Independencia, en Lima norte. Según las autoridades, el inmueble funcionaba como un centro de operaciones desde donde se planificaban amenazas y atentados contra propietarios de bodegas.

Durante la intervención, los efectivos hallaron una considerable cantidad de granadas, municiones, armamento de diverso calibre, así como drogas, lo que evidenciaría el nivel de peligrosidad de la banda y su capacidad para ejecutar actos violentos.

Exigían hasta S/ 20 mil a comerciantes

De acuerdo con la información policial, los intervenidos se dedicarían desde hace más de un año y medio a extorsionar a comerciantes de la zona. Las víctimas eran amenazadas para que entreguen sumas de hasta S/ 20 mil, bajo la advertencia de atentar contra sus negocios o incluso contra sus propias vidas si no cumplían con el pago exigido.

Las investigaciones preliminares indican que el dinero obtenido era utilizado para financiar la compra de armas y otros elementos empleados en sus actividades delictivas.

Integrarían la banda criminal ‘Los Dezas’

La Policía informó que los intervenidos, ambos de 19 años, pertenecerían a la banda criminal conocida como ‘Los Dezas’, organización que viene siendo investigada por diversos casos de extorsión registrados en Lima norte.

Tras la intervención, los jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, mientras se busca identificar y capturar a otros posibles integrantes del grupo delictivo.

Frustran presunto atentado contra grupo musical

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, reveló que en los dispositivos electrónicos incautados durante el operativo se hallaron indicios de que se estaría planificando un atentado contra un grupo musical.

“En los aparatos tecnológicos, se ha encontrado que el día de hoy iba a haber un atentado contra un grupo musical” declaró el coronel para RPP.

El alto mando policial señaló que la información encontrada permitió actuar de manera oportuna y evitar que se concrete un nuevo hecho de violencia, lo que habría puesto en riesgo la integridad de personas ajenas al conflicto criminal.

Continúan operativos contra la extorsión

Por su parte, la PNP informó que las acciones contra las organizaciones dedicadas a la extorsión continuarán de manera sostenida, especialmente en zonas donde este delito afecta a comerciantes y vecinos. Asimismo, no se descarta que en las próximas horas se ejecuten nuevas capturas vinculadas a este caso.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de extorsión, a fin de fortalecer las investigaciones y frenar el avance de la criminalidad organizada.