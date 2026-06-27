La Policía Nacional reforzó las medidas de seguridad para la empresa de transporte Z Buss luego del sexto ataque que ha sufrido en menos de un mes. El operativo contempla vigilancia permanente en el terminal de la compañía y acompañamiento policial durante el recorrido de sus unidades para proteger a trabajadores y pasajeros.

De acuerdo con el reporte de RPP, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo Vargas, informó que las acciones fueron coordinadas con los representantes de la empresa tras los recientes hechos de violencia. El despliegue forma parte de la estrategia para prevenir nuevos atentados mientras continúan las investigaciones.

¿Qué medidas de seguridad adoptarán?

Como parte del plan de seguridad, efectivos policiales permanecen en la fachada del local de Z Buss y también abordan las unidades durante sus recorridos. El operativo se desarrolla en el corredor que conecta Pro con el cruce hacia Ventanilla.

“Estamos tomando las acciones respectivas con la empresa Z Buss, que he coordinado con ellos, se está protegiendo su corredor donde nos pidieron el apoyo justamente desde Pro hasta la zona del cruce con Ventanilla, le hemos puesto vehículos y suben personal policial a sus vehículos”, explicó el alto mando policial.

Las medidas de seguridad fueron adoptadas tras un último atentado contra la compañía, durante la madrugada del viernes 26 de junio. Según las autoridades, sujetos desconocidos dispararon contra el terminal de Z Buss en el distrito de Independencia. El atentado no dejó personas heridas, pero es investigado como un presunto caso de extorsión contra la empresa.