En la madrugada de este domingo 7 de diciembre, la fachada de la discoteca “11:11 Club”, ubicada en la avenida Gerardo Unger 3415 en el distrito de Independencia, fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores, pese al estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

De acuerdo con Latina Noticias, varios sujetos a bordo de una motocicleta lineal llegaron hasta el local y dispararon en nueve ocasiones, mientras circulaban con el vehículo en movimiento. El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:40 a.m., cuando un grupo de personas se encontraba en los exteriores de la discoteca.

El hecho se produjo frente a una comisaría y a pocos metros de la Municipalidad de Independencia.

Al menos nueve casquillos de bala fueron encontrados en el lugar del ataque. (Foto: @photo.gec)

Mujer herida y daños materiales

Durante el ataque, una mujer que se encontraba en la zona fue alcanzada por los proyectiles. Los agentes policiales que acudieron al lugar la trasladaron a un hospital cercano. Hasta el momento no se ha precisado su identidad ni su estado de salud.

Varios vehículos estacionados en las inmediaciones también resultaron impactados por las balas, según constató el medio televisivo.

Propietario niega amenazas previas

El propietario del “11:11 Club” declaró a Latina Noticias que el establecimiento tiene 40 años de funcionamiento y que nunca había recibido amenazas. Indicó que entregará a las autoridades las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para facilitar la investigación.

“Ha pasado una moto y ha hecho disparos. Le ha caído a los vehículos y a una señorita. Hay una persona herida. Vino la patrulla y la llevó. Nunca he tenido amenazas, primera vez”, señaló.

PNP investiga el móvil del ataque

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició las diligencias para determinar el motivo del atentado y dar con los responsables. El ataque se produjo durante el estado de emergencia decretado para reforzar la seguridad en la capital y el Callao.

Las autoridades evaluarán las imágenes de videovigilancia y recogerán testimonios de vecinos y testigos para esclarecer el caso.