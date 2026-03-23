El agente de seguridad José Dante Valdera Cachay murió tras un ataque a balazos ocurrido en los exteriores de la peña Los Andes, en el distrito limeño de Independencia.

El atentado se registró la noche del sábado 21 de marzo, cuando sujetos armados dispararon contra tres trabajadores que resguardaban el local.

El hecho ocurrió en la cuadra 36 de la avenida Industrial, cerca de un centro educativo y de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Como consecuencia del ataque, dos agentes resultaron heridos y fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen con pronóstico reservado.

Según reportó América Noticias, cuatro delincuentes participaron en el crimen: dos de ellos ejecutaron los disparos, mientras que otros dos aguardaban en motocicletas para facilitar la fuga. Testigos indicaron que el ataque se produjo sin previo aviso, aprovechando el alto volumen de la música por una celebración dentro del establecimiento.

La Policía no descarta que el atentado esté vinculado a casos de extorsión en la zona, donde vecinos han reportado amenazas en los últimos meses.

Las autoridades vienen analizando las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras la familia de la víctima exige justicia y celeridad en las investigaciones.