Paul Billy Bracamonte Valle fue detenido tras agredir salvajemente a su madre, Isabel Valle, de 69 años, en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Virgen del Carmen, en Independencia. El ataque ocurrió el pasado martes 6 de enero después de que la anciana le reclamara por el presunto consumo de drogas dentro del inmueble, según revelaron fuentes cercanas al caso.​

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que Bracamonte Valle sujeta a su madre de los cabellos mientras la golpea repetidamente. En el video se observa a la mujer arrodillada e indefensa, recibiendo golpes de puño y siendo arrastrada por el suelo mientras intenta ponerse a salvo.​

La brutalidad del ataque fue tal que el agresor solo se detuvo al creer que su madre había perdido la vida. Sin embargo, vecinos denunciaron que posteriormente regresó con lampas, como si tuviera intención de enterrarla, lo que evidencia la gravedad extrema del hecho.​

Un segundo video muestra las terribles secuelas de la agresión: Isabel Valle aparece con el rostro completamente golpeado, los ojos hinchados y rastros de sangre producto de los impactos. La anciana quedó en estado de shock y visiblemente afectada por el ataque sufrido.​

Vecinos auxiliaron a la víctima

Los residentes de la zona acudieron al rescate de la víctima tras escuchar sus gritos desesperados provenientes del interior de la vivienda. “Si no interveníamos, la mataba”, relataron los testigos que lograron detener al agresor e impedir una tragedia mayor.​

Por el momento, el sujeto permanece detenido en una comisaría de Independencia, pero familiares y vecinos temen que sea liberado pronto, ya que el caso estaría siendo tipificado únicamente como “agresión simple”. La madre reveló que habría sido víctima de ataques similares en cuatro ocasiones anteriores por parte de su hijo.​

Los vecinos del sector exigen prisión preventiva y advierten que Bracamonte Valle representa un peligro para toda la comunidad, donde habitan niños y familias. “Pedimos que este caso no quede impune y que se actúe antes de que ocurra una tragedia mayor”, demandaron.​