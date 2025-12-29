Un video captado por una cámara de seguridad generó fuerte rechazo en San Juan de Lurigancho, luego de mostrar a un camión recolector de basura de la municipalidad arrollando a un perro que se encontraba en la vía pública.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran que el animal permanecía recostado en una calle residencial cuando el vehículo se aproximó. Al notar la cercanía del camión, el perro intentó desplazarse para ponerse a salvo, pero no logró salir a tiempo del trayecto del vehículo y fue impactado.

Lo que más generó la indignación de los vecinos no fue solo el atropello, sino la reacción posterior del personal de limpieza. En el registro se observa que, tras detenerse brevemente, uno de los trabajadores se acerca al cuerpo del animal y, en lugar de dar aviso o solicitar apoyo, lo levanta y lo arroja al interior del camión compactador junto con los residuos.

Este proceder generó una ola de críticas en plataformas digitales, donde usuarios señalaron la falta de protocolos visibles ante situaciones que involucran animales en la vía pública.

La grabación circuló rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo a lo sucedido. La presión pública ha puesto el caso en el centro de la atención y ha abierto un nuevo debate sobre el rol de las autoridades municipales frente a situaciones de presunto maltrato animal.

Vecinos exigen explicaciones

Los habitantes del sector pidieron que la municipalidad de San Juan de Lurigancho se pronuncie y explique qué medidas se aplican en estos casos. En esa línea, solicitaron que se investigue lo ocurrido y se determine si hubo negligencia o incumplimiento de los procedimientos de seguridad y bienestar animal.

El caso se sumó a una serie de reclamos ciudadanos sobre el trato que reciben los animales en espacios públicos y la necesidad de contar con reglas claras para su protección.

Ante los hechos, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado para condenar la situación y aseguró que los trabajadores implicados ya fueron separados de la institución de forma preventiva.