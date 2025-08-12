Alerta. Cientos de ambulantes han tomado las veredas del puente Ricardo Palma, en el Cercado, fomentando el desorden en este transitado paso y exponiendo al peligro a los peatones que a diario lo utilizan.

Los informales no encuentran obstáculos para colocar sus mantas en casi todo el ancho de la acera, a fin de ofrecer productos tan variados como prendas de vestir, zapatillas, artículos tecnológicos, juguetes, entre otros. Todo, a costa de la seguridad de los ciudadanos, que deben caminar por la pista debido a la ocupación ilegal.

“Entiendo que deben ganarse la vida, pero no a costa de los espacios públicos. Esto parece un mercado en vez de un paso peatonal”, reclamó la usuaria Inés Castillo, quien llevaba de la mano a su pequeña hija.

Situación

Los peatones deben caminar prácticamente “codo a codo” con los vehículos, lo que incrementa enormemente las posibilidades de un accidente.

Asimismo, los conductores también se ven afectados, pues deben reducir la velocidad o detenerse para evitar impactos, lo que favorece los embotellamientos en la zona.

Los comerciantes informales señalaron que ocuparon el espacio luego de que la Municipalidad de Lima los desalojara del puente Balta.

“Solo buscamos un lugar para vender nuestros productos y continuar generando ingresos para nuestras familias”, manifestaron los vendedores.

Tanto transeúntes como conductores exigieron a la Municipalidad de Lima que tome cartas en el asunto, a fin de evitar accidentes y los molestos congestionamientos en este tramo de la concurrida avenida Abancay.