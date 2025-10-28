El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, anunció la implementación de controles con detector de mentiras y nuevas investigaciones internas en el marco del estado de emergencia en los penales del país.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, anunció la implementación de controles con detector de mentiras y nuevas investigaciones internas en el marco del estado de emergencia en los penales del país.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensifica sus acciones de control interno con la aplicación de pruebas de polígrafo a los agentes penitenciarios.

Esta medida fue revelada por el jefe del organismo, Iván Paredes, quien explicó que esta medida busca detectar y sancionar posibles actos de corrupción dentro del sistema carcelario.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, el funcionario confirmó que el proyecto del penal El Frontón ha sido descartado, priorizándose la ampliación de centros en Pucallpa y Arequipa. También anunció la próxima apertura de un establecimiento para internos con medidas alternativas.

Finalmente, Paredes adelantó que el INPE fortalecerá el control sobre los bloqueadores de señal y el traslado de reclusos peligrosos a pabellones especiales en penales de máxima seguridad, como parte de las acciones bajo el estado de emergencia que rige en el sistema penitenciario.

