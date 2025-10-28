El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensifica sus acciones de control interno con la aplicación de pruebas de polígrafo a los agentes penitenciarios.

Esta medida fue revelada por el jefe del organismo, Iván Paredes, quien explicó que esta medida busca detectar y sancionar posibles actos de corrupción dentro del sistema carcelario.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, el funcionario confirmó que el proyecto del penal El Frontón ha sido descartado, priorizándose la ampliación de centros en Pucallpa y Arequipa. También anunció la próxima apertura de un establecimiento para internos con medidas alternativas.

Finalmente, Paredes adelantó que el INPE fortalecerá el control sobre los bloqueadores de señal y el traslado de reclusos peligrosos a pabellones especiales en penales de máxima seguridad, como parte de las acciones bajo el estado de emergencia que rige en el sistema penitenciario.