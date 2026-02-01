Los atentados contra transportistas continúan en la capital. La noche del sábado, un chofer de la empresa de transportes ‘San Sebastián’, conocida como ‘La 50’, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que intentaron dispararle en el paradero 15 de la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Chofer evadió el ataque y sospechosos fueron detenidos

Según las primeras investigaciones, el conductor logró salir ileso tras realizar una maniobra con la unidad que le permitió evadir a la motocicleta y avanzar varias cuadras. Durante el recorrido, alertó a un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos efectivos intervinieron y detuvieron a los presuntos atacantes.

De acuerdo con información de RPP, se trata de dos ciudadanos colombianos, quienes fueron trasladados a la Comisaría PNP Mariscal Cáceres, donde permanecen detenidos.

PNP resguarda paraderos en Cangallo

Tras el intento de ataque, efectivos policiales llegaron la mañana de este domingo al paradero inicial de la empresa, ubicado en la zona de Cangallo, para reforzar el resguardo y brindar seguridad a los transportistas.

Un chofer de la empresa confirmó que las unidades salieron a trabajar con normalidad y destacó la presencia policial. “Hoy han venido policías y está bien. Nos sentimos más seguros, hay más policías en cada paradero”, señaló a RPP.

Presunto móvil: extorsión por cobro de cupos

La principal hipótesis que maneja la PNP es que el intento de atentado estaría vinculado a la exigencia de pago de cupos a la empresa, que cubre la ruta SJL–Callao.

No se trata de un hecho aislado. El pasado 9 de enero, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra una unidad de ‘La 50’ cuando circulaba con pasajeros en SJL, ataque que dejó un pasajero herido.