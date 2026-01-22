Este jueves 22 de enero se produjo un intento de asalto en una agencia del Banco de la Nación situada dentro del centro comercial Minka, ubicada en la provincia constitucional del Callao.

Según RPP, el suceso se produjo a plena luz del día y en horario regular de atención al público, lo que provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores de dicho establecimiento.

Según información policial, durante el intento de asalto se desató una intensa balacera entre los delincuentes y el personal de seguridad del establecimiento, dejando a uno de ellos herido.

Se trataría de un suboficial de la PNP que prestaba servicio de seguridad privada en la entidad bancaria y que fue trasladado a un centro de salud cercano. El hecho dejó dos personas heridas y cinco detenidos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la División de Robos de la Policía Nacional, quienes quedaron a cargo de las investigaciones, junto con personal de Criminalística encargado de realizar las diligencias correspondientes.

También se indicó que los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP de Carmen de la Legua.

Además, la Policía Nacional contabilizó hasta 18 casquillos de bala como resultado del enfrentamiento armado.