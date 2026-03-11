Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió intervenir a 35 personas que participaban en una fiesta clandestina en el distrito de San Martín de Porres, donde se hallaron armas de fuego y artefactos explosivos.

La intervención se realizó en un predio ubicado en la avenida Las Torres, luego de que las autoridades recibieran información sobre actividades sospechosas en el inmueble.

Según fuentes policiales, algunos de los asistentes estarían presuntamente vinculados a hechos delictivos registrados en la capital.

Operativo policial en el local intervenido

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División de Emergencia de la Policía Nacional del Perú, quienes cercaron el perímetro del local antes de ingresar al inmueble.

Tras ingresar al recinto, los efectivos realizaron un registro detallado de los ambientes e identificaron a cada una de las personas presentes en la reunión.

Armas de fuego y explosivos fueron incautados

Durante la intervención, los agentes encontraron armas de fuego de corto alcance y varios artefactos explosivos ocultos en diferentes zonas del establecimiento.

Los objetos fueron incautados por peritos policiales para realizar las pericias correspondientes y determinar su procedencia.

Las autoridades advirtieron que la presencia de estos explosivos representaba un riesgo para los asistentes y los vecinos de las viviendas cercanas.

Investigarán procedencia del armamento

El material incautado quedó bajo custodia policial mientras se investiga si las armas habrían sido utilizadas en otros delitos registrados en el distrito.

Las diligencias buscan establecer la procedencia legal del armamento y la posible participación de los intervenidos en actividades ilícitas.

Traslado de los intervenidos al Depincri

Las 35 personas intervenidas, entre hombres y mujeres, fueron trasladadas a la sede del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones.

En la dependencia policial se realizará:

Control de identidad

Verificación de antecedentes penales

Determinación de responsabilidades individuales

El Ministerio Público del Perú fue notificado del caso para iniciar las acciones legales correspondientes.