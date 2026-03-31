La Municipalidad de Lima ordenó el cierre temporal del Estadio Nacional el domingo pasado debido a faltas a las normas durante conciertos celebrados el viernes 27 y sábado 28 de marzo. El Instituto Peruano del Deporte notificó este martes la reapertura del venue tras corregir todas las irregularidades señaladas por la comuna metropolitana.

La administración actual del IPD, liderada por Sergio Ludeña, inició el lunes gestiones con autoridades municipales. Presentaron la documentación necesaria para cumplir con los requisitos establecidos.

Este martes culminó el proceso de corrección de observaciones y se implementaron las acciones requeridas. La clausura dejó de tener efecto tras verificar el cumplimiento total.

Planes de recuperación del escenario

El IPD trabaja en la restauración del terreno de juego del estadio principal del país. El objetivo consiste en preparar el recinto para futuros encuentros de fútbol profesional.

Sergio Ludeña estableció el calendario de uso del Estadio Nacional para el año 2027. El fútbol recibirá prioridad absoluta en la programación del venue.

Ludeña aclaró que la productora Tropicmusic Entertainment SAC cubrirá la sanción económica impuesta por la Municipalidad de Lima. La multa asciende a 110 mil soles y el IPD no destinó fondos propios para este concepto.

El Estadio Nacional se alista para recibir partidos de la Liga de Fútbol Profesional del Perú. Asimismo, acogerá competencias internacionales y encuentros de la selección nacional.

La entidad deportiva avanza en la recuperación completa del principal escenario del país. Estas acciones garantizan su operatividad para eventos de alto nivel nacional e internacional.