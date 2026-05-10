El Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa ejecutando obras para mejorar la infraestructura deportiva del país como parte de la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027. Dentro de este plan se ejecuta la renovación total de la pista del Estadio Atlético de la VIDENA, considerado uno de los principales espacios para el atletismo nacional.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, realizó una visita de inspección para verificar el avance de las labores. Durante el recorrido supervisó los trabajos técnicos que se desarrollan en el recinto deportivo destinado a atletas y paradeportistas.

Fuente: Instituto Peruano del Deporte.

Renovación de la pista

La intervención contempla el retiro completo de la superficie actual de la pista atlética. Para ello, se viene utilizando maquinaria especializada encargada de remover el recubrimiento de caucho instalado anteriormente.

Luego de esta etapa, se ejecutará el fresado de la carpeta asfáltica existente para reemplazarla por una nueva base nivelada. Posteriormente se colocará una nueva superficie que cumpla con las exigencias técnicas para competencias oficiales.

Tras la instalación de la nueva carpeta asfáltica será necesario cumplir un periodo de curado antes de avanzar con la fase final de la obra. Luego se realizará el pintado de las líneas reglamentarias correspondientes a cada prueba.

Una vez concluidos todos los trabajos, el escenario deportivo será sometido a una certificación internacional Clase 1. Este requisito permitirá que el recinto pueda albergar competencias oficiales y validar marcas en torneos internacionales.

Nuevos implementos deportivos

El proyecto también incluye la renovación del equipamiento utilizado en distintas disciplinas atléticas. Entre las mejoras figuran nuevas jaulas y círculos para pruebas de lanzamiento, además de tablas de batida de nueve metros para competencias de salto.

Asimismo, se instalarán puntos de anclaje para sillas de lanzamiento dirigidas a paradeportistas. Estas adecuaciones buscan mejorar las condiciones para el desarrollo de competencias inclusivas rumbo a Lima 2027.

Las obras no solo abarcan el escenario principal de competencia. El IPD también anunció intervenciones en el campo de calentamiento del estadio, donde se realizarán trabajos similares de renovación.

Según el cronograma establecido por la institución, las labores finalizarán a fines de agosto. Tras ello, la infraestructura quedará habilitada para competencias nacionales e internacionales.