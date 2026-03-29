El Instituto Peruano del Deporte (IPD) responsabilizó a la empresa Tropimusic Entertainment S.A.C. por el incumplimiento de normas que derivó en la clausura temporal del Estadio Nacional del Perú, medida ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A través de un comunicado oficial emitido este 29 de marzo de 2026, el IPD informó que el recinto fue alquilado a la productora para la realización de un evento musical los días 27 y 28 de marzo.

Según el documento, la empresa incumplió cláusulas contractuales y vulneró la normativa vigente sobre espectáculos públicos deportivos y no deportivos en Lima Metropolitana.

Comunicado del Instituto Peruano del Deporte sobre la situación del Estadio Nacional. (Foto: IPD)

IPD respalda clausura dispuesta por la Municipalidad de Lima

En su pronunciamiento, el IPD manifestó su respaldo a la decisión adoptada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicando que la medida responde a la necesidad de preservar el orden público y la tranquilidad de los vecinos.

“El IPD rechaza todo acto de alteración al orden público en cualquier circunstancia y manifiesta su respaldo a la decisión adoptada por la Municipalidad Metropolitana de Lima”, señaló la institución en el comunicado.

Asimismo, reiteró su compromiso de velar por el uso adecuado de los espacios que administra y el cumplimiento de la normativa vigente.

Empresa incumplió cláusulas del contrato, según el IPD

El organismo deportivo precisó que la empresa productora no cumplió con las condiciones establecidas en el contrato para la realización de los eventos.

Entre las faltas señaladas se encuentran:

Incumplimiento de cláusulas contractuales

Vulneración de normativa sobre espectáculos públicos

Falta de cumplimiento de disposiciones municipales vigentes

Estas irregularidades generaron la clausura temporal del estadio, ejecutada por personal municipal en coordinación con el serenazgo.

IPD anuncia medidas internas y colaboración con la investigación

El Instituto Peruano del Deporte informó que ya adoptó medidas internas relacionadas con funcionarios responsables de supervisar el cumplimiento del contrato.

Además, reafirmó que colaborará con las acciones iniciadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La institución también indicó que continuará supervisando el cumplimiento de las normas para garantizar el uso adecuado del Estadio Nacional.