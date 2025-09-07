Este domingo 7 de septiembre falleció a los 48 años Jaime Chincha, periodista recordado por su paso en diversos programas de televisión y medios de comunicación. La noticia fue confirmada por el diario La República, donde trabajaba en el área de programas digitales.

Jaime Chincha

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima en diciembre de 1976 y realizó su etapa escolar en el colegio Champagnat. Posteriormente, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller en 2005.

Su carrera periodística inició en 1999 en Canal N, donde se desempeñó como reportero y presentador. Entre 2001 y 2004 fue jefe de redacción y conductor de 90 segundos, y más adelante formó parte del equipo de Cuarto Poder.

A lo largo de su trayectoria también fue columnista en diversos diarios nacionales y conductor de noticieros, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana por su estilo directo y capacidad para entrevistar a personajes clave de la política y la actualidad.

El periodismo nacional despide hoy a un profesional que dedicó más de dos décadas a informar con rigor y compromiso, dejando una huella imborrable en la historia de los medios del país.

PRONUNCIAMIENTO DEL IPYS