El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunció que este lunes 26 de enero se dará inicio a la marcha blanca del plan de desvío vehicular en la avenida Javier Prado, como parte de la ejecución del proyecto Vía Rápida Javier Prado (Frutales–El Golf), en el distrito de La Molina.

Durante esta etapa inicial se aplicarán cierres parciales y desvíos temporales para evaluar el comportamiento del tránsito y la efectividad de la señalización.

Cierre efectivo desde el jueves 29

Según el cronograma actualizado, será a partir del jueves 29 de enero cuando se implementen las restricciones de tránsito y el cierre efectivo de las vías, dando inicio formal a la ejecución de la obra, conforme a lo autorizado en la Resolución de Subgerencia N.° 004865-2025-GMU-SER.

Invermet precisó que la modificación del cronograma responde a una estrategia técnica de seguridad vial, debido a que la avenida Javier Prado es uno de los principales accesos al Estadio Monumental, donde el último sábado se realizó el evento Noche Crema 2026.

Etapas del plan de desvío

El plan de intervención contempla tres fases:

Periodo de difusión (19 al 25 de enero)

Instalación de cinco paneles informativos en puntos críticos.

en puntos críticos. Volanteo masivo para informar a vecinos y conductores sobre rutas alternas.

Marcha blanca (26, 27 y 28 de enero)

Desvíos parciales sin cierre total.

Presencia permanente de banderilleros y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Inicio del cierre efectivo (desde el 29 de enero)

Restricciones de tránsito completas.

Inicio formal de la ejecución de la obra vial.

¿En qué consiste el proyecto Vía Rápida Javier Prado?

La obra contempla la construcción de un paso a desnivel vehicular en la intersección de la avenida Javier Prado con las avenidas Los Frutales y Circunvalación del Golf Los Incas, uno de los puntos con mayor congestión vehicular de Lima Este.

El proyecto incluye:

Viaducto elevado de 983 metros , con dos carriles por sentido.

, con dos carriles por sentido. Dos carriles adicionales por sentido a nivel de superficie.

Construcción de veredas y sardineles para mejorar la seguridad peatonal.

La Vía Rápida Frutales–El Golf forma parte del plan vial metropolitano impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objetivo de mejorar la conexión hacia la Panamericana Sur y reducir los tiempos de viaje.

Las autoridades exhortaron a revisar con anticipación las rutas alternas, respetar la señalización y tomar previsiones ante posibles demoras, especialmente en horas punta.