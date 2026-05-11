El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 desarrolla una audiencia pública para la proclamación de los resultados de la elección presidencial del 12 de abril. El procedimiento se realiza con la participación de representantes de organizaciones políticas y medios de comunicación.

La jornada forma parte del cierre del procesamiento de actas en distintas jurisdicciones de la capital. El organismo electoral continúa con el ordenamiento de resultados antes de la siguiente etapa del proceso.

Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec

Distritos con actas procesadas al 100%

La proclamación incluye los resultados de Cercado de Lima, Jesús María y Breña, donde las actas fueron revisadas en su totalidad. En estos distritos se completó el procesamiento de la información electoral sin registros de nulidad.

El JEE reportó que en Breña se instalaron 355 mesas de sufragio y se recibieron la misma cantidad de actas. En Jesús María se registraron 431 mesas instaladas y 431 actas procesadas, mientras que en Cercado de Lima se contabilizaron 1,030 mesas con igual número de actas.

En conjunto, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 procesó un total de 1,816 mesas de votación. Solo cinco actas fueron sometidas a recuento y 61 fueron observadas durante la revisión.

Fotos: Joel Alonzo / @photo.gec

¿Cómo avanza el proceso en Lima y otras regiones del país?

El avance de la proclamación forma parte del cronograma previo a la segunda vuelta electoral. Otros jurados electorales especiales también iniciarán sesiones similares durante el mismo día.

Se tiene previsto que el JEE Lima Centro 2 realice su audiencia de proclamación en horas de la tarde. De igual manera, jurados en Lima Sur y en Trujillo continuarán con el mismo procedimiento.

El proceso se lleva a cabo en distintas sedes electorales del país de manera simultánea. Estas actividades buscan completar la validación oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial.