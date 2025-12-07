La gastronomía peruana sumó un nuevo admirador. Este último sábado, Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue visto en dos de los espacios culinarios más reconocidos del distrito de Barranco: Central y La Perlita. Llegó acompañado de su esposa, Lauren Sánchez Bezos, con quien realiza una gira por distintas ciudades del continente.

En Central, restaurante dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, elegido el mejor del mundo en 2023, el chef coreano Sang Jung compartió imágenes del encuentro en Instagram.“Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”, escribió el integrante de Central y Mater.

Visita posterior a La Perlita y degustación de platos peruanos

Horas después, internautas difundieron fotografías de la pareja en La Perlita, el restaurante del chef Ricardo Martins. De acuerdo con las imágenes compartidas, Bezos probó causa y pisco sour, dos clásicos de la gastronomía peruana.

La presencia del empresario generó comentarios en redes sociales, especialmente por la elección de destinos barranquinos, reconocidos por su propuesta contemporánea y su prestigio internacional.

La pareja habría llegado a Lima este fin de semana

Medios internacionales como Daily Mail fotografiaron a Bezos y Lauren Sánchez el 5 de diciembre al salir del Bird Streets Club en Los Ángeles, lo que sugiere que la pareja arribó a Lima durante el fin de semana. En dichas imágenes, destacó el abrigo de casi US$ 10 mil que llevaba Sánchez, detalle que llamó la atención de los paparazzi.

Motivo de la visita: aún desconocido

Se desconoce por ahora el objetivo de la visita de Bezos al Perú. Sin embargo, el empresario mantiene un vínculo con la conservación ambiental en la región. A través del Bezos Earth Fund, ha destinado, según la información publicada en su web oficial, millones de dólares para la protección de la Amazonía peruana, incluyendo financiamiento para el área de conservación Medio Putumayo-Algodón, así como apoyo a comunidades indígenas y proyectos de restauración en los Andes tropicales.