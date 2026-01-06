Un obrero de construcción civil perdió la vida tras recibir múltiples disparos de presuntos sicarios en Jicamarca, San Antonio de Huarochirí, en un hecho que mantiene a la Policía investigando posibles móviles relacionados con su actividad laboral. El ataque ocurrió en una concurrida intersección cuando la víctima se encontraba fuera de su vivienda.​

La víctima identificada como, Néstor Porfirio Chumbipuma García, de 42 años, cayó abatido alrededor del mediodía del lunes 5 de enero en el cruce de avenida 28 de Julio con avenida El Bosque. Dos sujetos en motocicleta lineal se acercaron y abrieron fuego indiscriminadamente, para luego darse a la fuga con destino desconocido. Testigos y vecinos llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, pero el herido ya había fallecido al llegar al lugar.​

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron de inmediato la zona para preservar la escena del crimen y facilitar las pesquisas. Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias balísticas que permitan identificar a los responsables.​

Los investigadores manejan como línea principal un posible ajuste de cuentas vinculado al sector de la construcción civil, actividad que ha registrado varios episodios violentos en este distrito de Huarochirí. Este tipo de crímenes responde a disputas frecuentes por contratos, obras y proyectos en la zona, según el patrón que se observa en la región. La PNP continúa con las pesquisas para dar con los ejecutores y esclarecer el trasfondo del móvil.