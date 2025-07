En diálogo con Correo, el investigador Jorge Manco Zanconetti analiza el contexto social y económico de los peruanos, sorprendidos por un aumento presidencial. Hablando de contrastes, el experto señaló que el actual sueldo mínimo no cubre la canasta básica de la familia peruana.

¿Cuál es su opinión sobre el reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte?

Al margen de nuestras simpatías o antipatías, creo que esto constituye una especie de distractivo para no ver la crisis política institucional que estamos viviendo y, sobre todo, la crisis económica, la recesión y la crisis energética que se nos viene. Claro, el momento político no es el adecuado, en el sentido que es una presidenta con una aprobación mínima ni tiene partido propio. Va a terminar su gobierno con graves acusaciones, de violación a los derechos humanos y otras cosas más, fuera de los delitos de corrupción. La discusión sobre si debió incrementarse a 35 000 soles es un distractor.

Si bien puede ser un distractivo, algunos ministros señalaron que el crecimiento económico del país justifica el aumento...

El crecimiento que tenemos es mediocre, inercial. Si no fuera por los buenos precios del oro, del cobre, la pesca, que son determinados por el mercado externo, estaríamos peor. Estamos viviendo ad portas de una recesión económica donde la característica más resaltante es la falta de empleo y no el aumento de los ingresos de los trabajadores. Si tú consideras todo eso, yo no sé de qué crecimiento económico estamos hablando. En todo ese contexto, que una presidenta se incremente la remuneración me parece inoportuno y, sobre todo, injustificado.

Si hablamos de aumentos, ¿cuánto debería estar el sueldo mínimo de los peruanos?

El Perú está bien retrasado. Chile tiene $550 al mes. Nosotros apenas superamos los $300, un poco más, un poco menos de 1200 soles. El tema es que, siendo la mayoría de empresas pequeñas y mypes, tienen que haber un tratamiento especial desde el punto de vista salarial, de acuerdo a la productividad y a la rentabilidad. Lo que se necesita, es hacer estudios sobre la productividad del trabajo. Dar una cifra sin un estudio previo de productividad, sector por sector, resultaría irresponsable y poco académico.

¿El actual sueldo mínimo es suficiente para cubrir la canasta básica familiar?

No, definitivamente. Nunca va a ser suficiente. La pobreza no es del 30%, creo que estamos cercanos al 50%, con una población con tendencia a enfermedades que antes se consideraban desaparecidas, entre ellas la tuberculosis. No hay mejor remedio para la pobreza que un salario suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Si un trabajador, o la familia de un trabajador, papá y mamá, no llegan a los 3000, 3500 soles, no la pasa bien.

La informalidad es un tema a considerar por las autoridades y que parece olvidado…

Un Informal puede ser un campesino, que de día es campesino, y de noche es minero. Puede ser un taxista, o los comerciantes que trabajan en los mercadillos por 12 horas. La preocupación debiera ser el subempleo, que es en Lima del 44 o 45%. Para enfrentarlo necesitamos estabilidad política y económica.

¿Contra qué problemática deberían apuntar los esfuerzos del Gobierno?

El problema principal es la inseguridad ciudadana. La extorsión y el sicariato están afectando la vida económica, sobre todo de los pequeños empresarios de los conos, a los colegios privados de la periferia de Lima, a los pequeños restaurantes, negocios que están siendo permanentemente asediados por la violencia.

La presidenta dijo que los peruanos pueden preparar sopa, segundo y hasta postre con solo 10 soles. ¿Cuál es su lectura?

Es una cachetada a la pobreza de una persona que, siendo de provincia, desconoce la realidad y de los peruanos y, sobre todo, de aquellas familias que utilizan las ollas comunes. Estas organizaciones deberían tener mayor apoyo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Es una burla, una declaración impropia por su falta de capacidad, de conocimiento, de preparación para ocupar el cargo más alto de la República.

Jorge Manco Zanconetti

Economista. Investigador y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con maestrías en Demografía e Historia de la Decana de América. Fue elegido como uno de los 100 Líderes del País por el Foro Democrático.