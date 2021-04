El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, criticó hoy el horario escalonado de votación de acuerdo con el último dígito del documento de identidad del elector, luego de que desde la mañana se reportó la demora en la instalación de mesas de sufragio en diversos distritos de Lima, el Callao y regiones del país.

Desde Miraflores donde acudió para ejercer su voto en el colegio Elizabeth Espejo, el burgomaestre consideró que estos incidentes de ausencia de miembros titulares y suplentes que generó el retraso en la instalación mesas, se tendría que replantear una nuestra estrategia ante una eventual segunda vuelta. Mencionó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá que tomar una decisión para mejorar un plan de emergencia ante el incumplimiento de personas para ejercer los cargos durante el proceso.

“Espero que el ONPE pueda aprender de estas situaciones que se han visto el día de hoy, y quizá debería ser al revés, o sea los adultos mayores ser citados en un momento en que ya sabe que algunas mesas están armadas, es decir, hacia el final de la jornada, y hacer que la gente joven venga más temprano porque no le vamos a pedir a un adulto mayor o persona que necesita una asistencia, que sea presidente de mesa. Se tiene que aprender de esta experiencia. El ONPE tiene que haber aprendido la lección”, declaró para Panamericana.

Alcalde de Lima cumplió con formar fila para ingresar al centro de votación en Miraflores para cumplir con sufragio. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

Muñoz Wells lamentó que se haya reportado la ausencia de miembros de mesa, al sostener que a quienes se perjudican son a los electores. No obstante, también dijo comprender que se constató una negación por parte de algunas personas de no ejercer este cargo durante la jornada electoral debido a que existe la pandemia del COVID-19, pero que esta función debería ejecutarse porque es un deber cívico.

“Yo he hecho mi cola, y he esperado como corresponde. Creo en esta oportunidad creo que por el tema de la pandemia, las personas no han querido ejercer la responsabilidad que les tocaba. Eso hay que cambiarlo. Un miembro de mesa tiene que asumir esta responsabilidad. Me comentaron que mi mesa tuvo problemas con la instalación, pero cuando llegué a las 11 a.m., ya estaba instalada”, mencionó.

De otro lado, el alcalde de Lima indicó la importancia de este proceso electoral. “Es una etapa muy importante la que nos toca vivir ahora porque el próximo mandatario o mandataria va a tener que lidiar contra la pandemia y también contra un impacto económico fuerte, entonces hay que escoger bien”, precisó.

Asimismo, se refirió sobre la gestión del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19, e indicó que se tiene que elaborar un mejor plan ante el incremento de contagios y fallecimiento en el país.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: Mujer de 72 años se ofreció como miembro de mesa en Arequipa