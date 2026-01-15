El presidente José Jerí anunció que en las próximas horas se publicará en el diario oficial El Peruano el decreto supremo que prohíbe la circulación de motocicletas con dos ocupantes.

Con la entrada en vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) quedará habilitada para realizar operativos de fiscalización inmediata en todo el país.

El mandatario explicó que la medida busca enfrentar de manera directa una de las modalidades más usadas por el sicariato y la delincuencia común, así como recuperar el principio de autoridad. Precisó que las motocicletas con dos personas a bordo deberán ser intervenidas de forma automática y que, en una primera etapa, se aplicarán sanciones económicas.

“En consecuencia, ya queda en manos de la Policía. Apenas veamos dos en moto, tienen que ser automáticamente intervenidos y aplicarse las sanciones de naturaleza económica, en principio, y con ello demostrar el principio de autoridad”, dijo mandatario.

“Ya no hay excusa para no intervenir”, remarcó, al señalar que no se permitirá que estas situaciones pasen desapercibidas.

Jerí indicó que el decreto forma parte de una estrategia integral contra la inseguridad, que incluye la entrada en vigencia de la Ley 32490 contra la extorsión y el sicariato a más tardar el lunes 19 de enero.

Dicha norma contempla medidas extraordinarias como la creación de un grupo élite policial y fiscal, además de mecanismos de extinción de dominio, con el objetivo de cerrar el cerco legal al crimen organizado y reducir la sensación de inseguridad en las calles.