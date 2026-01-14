El presidente José Jerí, anunció que la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato, entrará en vigencia a más tardar el lunes 19 de enero.

“La Ley 32490, que máximo el sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y como máximo publicada el domingo para que entre en vigencia el lunes”, indicó a la prensa.

El mandatario asumió la responsabilidad por la demora en su reglamentación y reconoció que la respuesta del Estado frente al crimen organizado ha sido insuficiente, señalando que su gestión corregirá de inmediato este descuido para fortalecer la seguridad en el sector transporte.

La norma busca proteger un servicio considerado estratégico para la economía e incluye la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), conformado por policías, fiscales y jueces que operarán bajo un régimen especial de seguridad y se someterán a evaluaciones periódicas, como pruebas de polígrafo semestrales.

Entre las principales disposiciones también figuran la implementación de inteligencia financiera para rastrear pagos extorsivos realizados mediante billeteras digitales y cuentas bancarias, la aplicación de la extinción de dominio exprés para incautar bienes y fondos vinculados a estos delitos, y la creación de un fondo estatal de riesgo para proteger económicamente a las empresas y unidades de transporte afectadas por atentados.

Asimismo, se contemplan medidas de reactivación y recuperación, como exoneraciones temporales, créditos blandos y compensaciones económicas por la pérdida de unidades o el fallecimiento de trabajadores.

El financiamiento de los beneficios para transportistas provendrá de un fondo especial constituido con bienes incautados al crimen organizado, condicionado a la acreditación del daño por parte de las autoridades competentes.

Motocicletas

Como parte de la estrategia integral, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, explicó que un decreto supremo prohibirá la circulación de motocicletas con dos ocupantes, una modalidad frecuentemente usada por sicarios.