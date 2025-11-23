El presidente de la República, José Jerí, participó esta mañana en la partida oficial de la maratón 42K, una de las pruebas centrales de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

La competencia, que forma parte del calendario del ciclo olímpico regional, reúne a atletas nacionales y delegaciones de países participantes en una ruta de 42 kilómetros que atraviesa espacios representativos de la capital, entre ellos la plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Vía Expresa.

Inauguración oficial en la Fortaleza del Real Felipe

Los Juegos Bolivarianos fueron inaugurados la noche previa en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao, durante una ceremonia que contó con la presencia de deportistas de los 15 países participantes.

La gala marcó el inicio oficial de una cita que alberga a más de 4,500 atletas, provenientes de naciones bolivarianas y delegaciones invitadas. La elección del histórico recinto del siglo XVIII como escenario inaugural busca resaltar la integración del legado cultural peruano con el espíritu deportivo del evento.

Un encuentro deportivo y cultural

Según la organización, la puesta en valor del Real Felipe —último bastión realista en Sudamérica— permite reforzar el mensaje de unidad, paz y fraternidad que caracteriza a estos juegos. De igual manera, subraya la intención de vincular la identidad histórica del país con la proyección internacional de la competencia.