El presidente de la República, José Jerí, viene supervisando el traslado de Erick Moreno Hernández, alias ‘el Monstruo’, quien arribó este miércoles a Lima tras ser extraditado desde Paraguay.

El delincuente llegó esta tarde a la sede de la Dirección de la Policía Aérea, en el Callao, donde cumplirá su condena de 32 años de prisión en territorio nacional.

En el lugar se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el titular de Justicia, Walter Martínez, ofrecieron detalles sobre la llegada de Moreno Hernández.

Según información de TV Perú, desde San Isidro, el jefe de Estado siguió en directo la llegada de ‘El Monstruo’, quien durante su presentación ante la prensa vestía el traje rojo de detenido.

En la supervisión estuvieron presentes el ministro de Educación, Jorge Figueroa, y el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Cárdenas.

Erick Moreno, alias “El Monstruo”, se encuentra en Lima bajo custodia de la justicia

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, acusado de secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal, se encuentra en Lima luego de ser extraditado desde Paraguay, país donde fue capturado el 24 de setiembre del año pasado.

El presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte arribó al Callao bajo estrictas medidas de seguridad, con presencia de efectivos de la Unidad de Acciones Tácticas de la Policía en los alrededores de la Dirección de Aviación Policial.

Comandante general de la PNP supervisa la carceleta donde permanece ‘El Monstruo’

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, realizó una supervisión a las instalaciones de la Dircote, específicamente a la carceleta donde permanece Erick Moreno, alias “El Monstruo”.

La visita forma parte de las medidas de control adoptadas mientras el detenido permanece bajo custodia policial, previo a su puesta a disposición de las autoridades competentes.