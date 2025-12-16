Un joven músico sufrió una descarga eléctrica mientras se presentaba con su agrupación en un local del Centro de Lima.

El joven se preparaba para interpretar un nuevo tema cuando tomó el micrófono, colocado en un pedestal, y terminó desplomándose frente a varios espectadores.

La angustia se apoderó del lugar mientras el joven permanecía en el suelo, siendo auxiliado por sus compañeros. Al principio, otro joven se acercó rápidamente, pero con precaución, tras ser advertido de que la víctima había recibido una descarga eléctrica.

Afortunadamente, el joven logró superar el incidente, aunque sufrió una herida en el cuello y fue trasladado al hospital para una revisión médica como medida de precaución tras la descarga eléctrica.

Mediante sus redes, la víctima relató lo ocurrido: “ Hubo un pequeño percance con el amplificador. No supe exactamente qué era. Parecía que había problemas con la corriendo, no le tomé importancia porque no conocía del tema ”.