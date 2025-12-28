Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en la zona de Boterín, en el Callao, luego de ser forzado a subir a un vehículo cuando salía de una discoteca. La víctima fue identificada como Fabricio Alexander Gamboa Ardiles.

Según la Policía Nacional del Perú, el crimen estaría vinculado a una presunta venganza tras una pelea previa ocurrida dentro de un local nocturno. La principal hipótesis es que el joven habría sido confundido con un integrante del grupo rival.

Pelea previa y confusión de la víctima

El coronel Luis Musayón, jefe de la División de Investigación Criminal del Callao (Divincri), informó que el hecho se originó tras una gresca en la discoteca Timbatonazo, ubicada en la cuadra 59 de la avenida Argentina.

Aunque la pelea involucró a dos grupos, Fabricio Gamboa no habría participado directamente. “Habría sido confundido como del otro grupo”, precisó el oficial, de acuerdo con los avances de la investigación.

Cómo se ejecutó el crimen

Las pesquisas indican que, al salir del local, cuatro sujetos interceptaron al joven y lo obligaron a subir a un automóvil. El vehículo fue ubicado e incautado por la Policía.

Según el relato policial, los agresores lo trasladaron hasta Boterín, donde lo abandonaron y le dispararon. “Regresan con el auto, vuelven a Boterín, lo arrojan al occiso, le disparan y retornan a la avenida Argentina”, detalló el coronel Musayón.

Detenidos y diligencias en curso

Horas después del homicidio, la Policía detuvo a dos presuntos implicados: Carlos Jesús Campos Medina (20) y José Alfonso Maguín Rosario Huambachano (23). Ambos permanecen bajo custodia en la sede de la Divincri Callao.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado en el crimen, que pertenecería a Campos Medina, quien además habría sido el conductor. Las autoridades trabajan para individualizar la participación de cada detenido e identificar a otros dos sujetos que habrían intervenido.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue para las diligencias de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente el móvil y las responsabilidades.