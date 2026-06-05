Un joven de 18 años detenido por el robo de un teléfono celular en La Victoria intentó justificar su accionar durante un interrogatorio policial. Al ser consultado sobre por qué no optaba por trabajar en lugar de delinquir, respondió que “es fácil decir ‘trabaja’, pero uno también se cansa”.

La respuesta del investigado llamó la atención de los agentes que participaron en el operativo. Otro joven de su misma edad, fue intervenido tras ser acusado de participar en el robo de un dispositivo móvil bajo la modalidad de arranche.





¿Cómo ocurrió el presunto robo?

De acuerdo con información de la Policía Nacional, ambos jóvenes se dedicarían al robo de celulares mediante las modalidades conocidas como lanzazo y arranche. Los hechos ocurrieron en la cuadra 13 de la avenida Las Américas, en el distrito de La Victoria.

Las primeras investigaciones señalan que uno de los sospechosos arrebató el teléfono de un ciudadano mientras transitaba por la zona. Tras cometer el hecho, intentó escapar junto a su acompañante sin advertir que efectivos encubiertos realizaban labores de vigilancia en los alrededores.

La intervención fue ejecutada por agentes del Grupo Terna, quienes lograron reducir a ambos jóvenes a pocos metros del lugar. Posteriormente, los trasladaron para las diligencias correspondientes y la identificación de los involucrados.

Los detenidos fueron identificados como Radut Didier Alberto Charaya Santoyo, alias “Tatán”, y Fabricio Sebastián Sánchez Gutiérrez, conocido como “Rojito”. Ambos tienen 18 años y son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio.

El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, indicó que los intervenidos representaban un riesgo para peatones y pasajeros. Según explicó, observaban vehículos que circulaban con las ventanas abiertas para apropiarse de los teléfonos celulares de quienes viajaban en su interior.

Durante las diligencias policiales, uno de los jóvenes fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a involucrarse en actividades ilícitas pese a contar con una ocupación laboral. Según el intervenido, los ingresos que percibía no eran suficientes para afrontar sus necesidades económicas y además señaló que parte del dinero que obtenía estaba destinado a brindar apoyo económico a su madre.

“Para ayudar a mi madre (...) para uno es fácil decir trabaja, pero uno también se cansa”, expresó.

Víctima recuperó su celular

La persona afectada participó en las diligencias posteriores a la captura y reconoció a los dos intervenidos. Gracias a la acción policial, el equipo sustraído fue recuperado y devuelto a su propietario.

Las autoridades informaron que el dispositivo fue hallado en poder de los sospechosos. El celular se encontraba en buen estado al momento de ser entregado a la víctima.

Tras culminar las primeras diligencias, ambos jóvenes fueron puestos a disposición del Módulo Integral de Seguridad y Justicia de La Victoria-San Luis. En dicha sede afrontarán las investigaciones correspondientes por el presunto delito de hurto agravado.