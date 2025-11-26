La madrugada de este miércoles se registró un violento crimen en el grupo 1, sector 1 de Villa El Salvador (VES), donde un joven extranjero de 20 años fue asesinado a balazos. Vecinos reportaron múltiples disparos, alertando a la Policía Nacional del Perú (PNP), que llegó a la zona para asegurar el área y recolectar evidencias.

Según las primeras indagaciones, los atacantes se movilizaban en un auto rojo, el cual fue ubicado poco después por agentes policiales. Este hallazgo permitió la captura de dos presuntos implicados: uno de ellos terminó herido y fue encontrado en un hospital de VES, mientras que el segundo permanece estable bajo custodia en la Depincri Villa El Salvador.

Pista del “gota a gota” y presunto ajuste de cuentas

El general Óscar Arriola, jefe de la Policía, llegó a la escena del crimen y confirmó que la víctima habría sido asesinada con su propia arma de fuego.

“Al parecer es un caso de gota a gota. La persona que habría estado extorsionando es la que ha sido ultimada con la misma arma con la que llegó, probablemente, a asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana”, indicó Arriola.

La PNP investiga si este homicidio responde a un ajuste de cuentas entre bandas extranjeras vinculadas a préstamos informales y cobros violentos, modalidad conocida como gota a gota. Los primeros elementos recogidos por los agentes relacionan al joven asesinado con actividades de extorsión y usura en la zona.

Investigación sigue en marcha

Los dos detenidos permanecen bajo interrogatorio mientras la Depincri VES analiza el arma hallada y revisa cámaras de seguridad del sector. La Policía no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.

El caso se suma a una serie de hechos violentos relacionados con organizaciones criminales extranjeras dedicadas a préstamos ilegales y ajustes de cuentas en Lima.

Datos clave