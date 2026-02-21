La Policía identificó al conductor que atropelló y mató a la multicampeona nacional de buceo Lizeth Marsano Noguera, en inmediaciones del Golf de San Isidro, la noche del martes 18 de febrero.

Se trata del ciudadano identificado como Adrián Villar (21), quien fue descubierto gracias al registro de las cámaras de seguridad a las que accedió la PNP durante las investigaciones.

Según las indagaciones, el joven tiene un vínculo con la periodista Marisel Linares, quien figura como propietaria del vehículo que atropelló a la destacada deportista.

No obstante, la presentadora descartó su responsabilidad al señalar que el vehículo “no está en su poder” desde setiembre pasado. En sus redes sociales, la periodista señaló que el auto está en poder de una “tercera persona” “quien enfrentará el proceso que corresponda”.

Diversas informaciones señalan que Adrián Villar, quien se fugó tras el accidente, es hijo de la pareja de la comunicadora, detalle que es investigado por la Policía.

Fatalidad

Justamente, el abogado del joven se presentó ante la Fiscalía para brindar su manifestación, mientras que las autoridades trabajan para concretar su captura.

Cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Camino Real, donde ocurrió el accidente, registraron que el vehículo que provocó la tragedia iba por el carril izquierdo de la vía.

Sin embargo, por razones aún desconocidas, cruza intempestivamente hacia el lado derecho y atropella a la joven deportistas que trotaba en la zona como parte de sus entrenamientos diarios.

El conductor se escapó y dejó a la deportista abandonada a su suerte, quien murió poco después en el hospital.