La espera para encontrar una cama UCI para los pacientes COVID-19 sigue siendo una situación desesperante para sus familiares, quienes constantemente piden a EsSalud el traslado de los afectados por COVID-19 a hospitales donde los apoyar adecuadamente.

Este es el caso de la señora Berta Lucía Tinoco Torre, de 59 años de edad, quien hace días viene esperando una cama UCI en la Villa Panamericana. La paciente recibe 15 lpm de oxígeno per requiere más pues tiene 83 de saturación, afirma su hija Leny Tinoco.

La situación no mejora tras las consultas por mensajes en redes sociales con EsSalud pues la joven de la afectada no recibe una respuesta de la institución que resuelva el traslado de su madre.

“Mi mamá está en la Villa Panamericana dónde no hay camas UCI, precisamente por eso necesita ser trasladada a un hospital donde la puedan apoyar médicamente como requiere, desde el medio día para que me respondan esto, no están dejando morir, por favor ayúdenme”, escribió en Twiter.

@EsSaludPeru a las 11 am. me dicen por interno que ya lo están revisando, pero recién a las 12:30 me piden los datos de mi mamá, que además ya había indicado. HAN PASADO 4 HORAS DESDE SU SALUDO Y NO ME DICEN MÁS,

Respuestas con retardo

La joven explicó que las respuestas de la institución no son claras. “A las 11 am. me dicen por interno que ya lo están revisando, pero recién a las 12:30 me piden los datos de mi mamá, que además ya había indicado. Han pasado cuatro horas desde su saludo y no me dicen más, qué tengo que hacer para que mi mamá entre a UCI, por favor”, denunció.

