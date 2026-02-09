El nombre de Keysi Alexandra Salvatierra Vigo apareció hace cuatro años vinculado al secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora de El Porvenir, donde Los Pulpos exigieron US$500.000. En ese momento, las autoridades no la relacionaron directamente con Jhonsson Pulpo, pero la investigación reveló después su verdadero rol como administradora financiera de la organización criminal.

Un reportaje de Punto Final mostró que durante los interrogatorios de la Divincri Trujillo, Keysi negó conocer el paradero del padre de su hija. Inicialmente rechazó haber estado con Jhonsson Pulpo en Bolivia y afirmó que tenía otra pareja.

La ruta del dinero criminal

El giro clave llegó cuando las remesas enviadas a Chile revelaron que Keysi Salvatierra es pareja y madre de la hija de Jhonsson Pulpo. Ella confirmó haber vivido dos años en Bolivia con el cabecilla criminal, donde estudiaba en Santa Cruz y trabajaba en bienes raíces, según su versión.

La investigación descubrió que parte del dinero de extorsiones financió cirugías plásticas para Jhonsson en una clínica de La Paz. Bajo la identidad falsa de Santiago Saavedra Quispe, se realizó blefaroplastia, liposucción de papada y rinoplastia el 19 de enero, siendo dado de alta un día después. Los registros médicos y pagos del Centro Médico quedaron como prueba de cómo el dinero ilícito transformaba la apariencia del líder prófugo.

La mujer intentó desviar la atención hacia Jolín Bazán Valderrama, antiguo aliado de Jhonsson convertido en enemigo e informante policial según su testimonio. Además reveló a los investigadores que la organización sabía desde hace cuatro años que Bazán, junto a alias “La Gringa”, colaboraban con la PNP.

Jhonsson y Jolín, quien era miembro de la organización criminal Los Compadres fueron socios en extorsión a mineros informales de Pataz. Cuando los sicarios comenzaron a ser capturados, Jhonsson sospechó que su aliado lo empezó a traicionar. Esta ruptura habría desencadenado el atentado contra la fiscalía de Trujillo.

Los cinco secuestros de Jhonsson Pulpo

El general PNP Franco Moreno señala que Jhonsson Smith Cruz Torres, hijo de Jhon Cruz Arce y líder de la tercera generación de Los Pulpos, fingió su muerte el 20 de agosto de 2020. La Unidad Antisecuestros descubrió que seguía vivo y que era autor de cinco secuestros en Trujillo.

El primero fue Alberto Huamanchumo Salvatierra, empresario de construcción por quien exigieron S/271.000; fue mutilado y asesinado. El segundo, Alan Ríos Guevara, donde participó Keysi recibiendo dinero del rescate y de varias extorsiones, confirmando que no era solo “madre de familia” sino parte activa de la organización. El tercero, Marco Negreiros, bachiller en ingeniería por quien exigían S/1 millón. El cuarto, Manuel Rodríguez, secuestrado por delincuentes disfrazados de policías; pese a que la familia pagó S/100.000, fue asesinado. La quinta, la empresaria Nilza Arrascue, liberada por la División Antisecuestros de la Dirincri.

La detención de Keysi se suma a la de John Snayder Nureña Rojas, reclutador de menores que colocaron explosivos en locales como Tabaco Marino, Tabaco y Ron, y Luxor, detonados mediante celulares. Capturado en Chile, su caso permitió acceder a registros de llamadas directas con Jhonsson Pulpo, mensajes originados en Bolivia que confirman que el cabecilla seguía dirigiendo las acciones criminales desde el extranjero.