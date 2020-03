La historia de Brigitte Estefany Quiroz Yarleque (24) es una de las tantas que llevan años en un archivero a la espera de justicia. Empezó el 11 de junio de 2018 cuando fue secuestrada por su expareja saliendo de su trabajo, en Santa Anita. Aquel fatídico día la llevaría a enfrentarse a la indiferencia y burocracia del sistema de justicia peruano que hoy le debe respuestas.

Brigitte tuvo una relación de ocho meses con Miguel Aylas Donayre (38). Cansada de sus celos y agresividad decidió terminar. “Como ya no quería estar con él me empieza a amenazar con matarme a mí y mis padres”, dijo la joven. Ante los hechos, lo denunció el 9 de mayo de 2018 en la comisaría de Santa Elizabeth y fue a sacar garantías para su vida. El 14 de mayo lo denunció en la comisaría de Santa Anita porque este fue a su trabajo amenazarla.

“El 11 de junio, Miguel me interceptó saliendo del trabajo, me cogió por el cuello y subió a la fuerza a un vehículo, acto que vio un compañero de trabajo y trató de ayudarme, pero Miguel le dijo que le dispararía”, señaló.

Según contó la joven, en el carro la amedrentó con un arma de fuego, diciéndole que mataría a sus padres y la llevó hasta un cuarto que alquilaba en la calle Cantuncolla, en Mangomarca, San Juan de Lurigancho, donde quiso abusar de ella y al no poder la acuchilló en las piernas, muslos, glúteos, brazos y mano derecha.

Ante las súplicas, el sujeto se detuvo y la llevó a la clínica San Juan Bautista. No sin antes advertirle que no lo denunciara. “Una señora me vio ensangrentada, pero él le dijo que yo era su esposa embarazada y me había caído, luego le dio plata al taxista y le dijo que me deje en la clínica, después no regresó”.

Cuando Brigitte despertó de su agonía, dijo que la habían asaltado pues su agresor le advirtió que diera ese relato.

Pasaron semanas para que contara la verdad y denunciara. Las lesiones le provocaron secuelas que le impiden caminar con normalidad. Las citaciones que tenía por sus denuncias pasadas contra el acusado quedaron estancadas al no poder ir a dar su manifestación.

Fue así que su caso pasó de la Fiscalía de Santa Anita a la 5ta Fiscalía provincial penal de San Juan de Lurigancho, después al Depincri de SJL, luego a la 2da Fiscalía Provincial Mixta de SJL. Esta última remitió el caso al Juzgado Penal. Sin embargo, a finales del año pasado fue cerrada y nuevamente hubo un retraso. El 26 de marzo se realizará una audiencia de presentación de cargos en el juzgado penal liquidador de SJL. En todo este tiempo Briggitte tuvo el apoyo add honorem de su abogada, Oriana Linda, sin embargo, debe lidiar con los tratamientos de rehabilitación física y psicológica.

Cifras de violencia contra la mujer que dan miedo en el Perú

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el caso de Brigitte nos recuerda que desde enero de 2009 hasta enero de este año se han reportado 2086 casos de tentativa de feminicidio. En el 2019, la cifra fue de 404 tentativas de feminicidio, 163 de ellas en Lima Metropolitana, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Mientras que en lo que va del año se han registrado 102 casos, de acuerdo con el MIMP y Defensoría del Pueblo. En el 57 % de los casos el agresor se encuentra detenido sin sentencia.

El año pasado ingresaron al Poder Judicial 162 expedientes por este delito, mientras que en el 2018 fue de 181. Asimismo, el número de sentencias por tentativas que se lograron de enero a octubre del 2019 fue de solo 10, y en el 2018 fue de 56.

Aún hay en el país muchas mujeres que no han resuelto sus casos ya sea por fallas en la Fiscalía o Policía. Algunas no han tenido el apoyo legal, psicológico ni mediático pero al igual que Brigitte siguen firmes en su lucha para algún día encontrar la justicia.