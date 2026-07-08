La selección de España continúa firme en su camino hacia el título del Mundial 2026, aunque todavía no ha desplegado su mejor versión futbolística. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantiene un rendimiento perfecto, con cuatro triunfos y un empate cedido a Cabo Verde y una estadística que impresiona: ningún rival ha conseguido vulnerar su arco.

La Roja superó invicta la fase de grupos del Grupo H. Debutó con un empate sin goles frente a Cabo Verde y posteriormente goleó 4-0 a Arabia Saudita antes de imponerse por la mínima diferencia a Uruguay. En las rondas eliminatorias elevó su nivel con un contundente 3-0 sobre Austria, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal, y luego eliminó a Portugal de Cristiano Ronaldo con un ajustado 1-0 en los octavos de final.

Pese al buen desempeño colectivo, Lamine Yamal todavía no logra convertirse en el jugador determinante que muchos esperaban. El joven atacante marcó un gol ante Arabia Saudita, pero desde entonces permanece en deuda con la afición, que aguarda una actuación decisiva de su principal figura en los partidos de mayor exigencia.

Más allá del rendimiento individual, España ha construido su campaña sobre el orden táctico y la paciencia para manejar los encuentros. Esa identidad quedó reflejada en la victoria frente a Portugal, donde supo controlar el juego y aprovechar el momento oportuno para asegurar el pase a los cuartos de final.

La mayor fortaleza del equipo español está en su sistema defensivo. Con Unai Simón como guardameta y una última línea integrada por Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Pedro Porro, España presume la mejor defensa del Mundial 2026. Mantener el arco invicto durante los cinco primeros encuentros representa un mérito que hoy vale tanto como el oro en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.

El rival de España en cuartos de final es Bélgica, partido programado para el viernes 10 de julio a las 14:00 horas, en el estadio Los Ángeles, Estados Unidos.