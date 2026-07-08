La selección de Inglaterra dio uno de los golpes más resonantes del Mundial 2026 al eliminar a la anfitriona México en el imponente estadio Azteca, un resultado que la convirtió en una de las principales protagonistas de los cuartos de final. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel dejó atrás un inicio discreto y ahora figura entre las ocho mejores selecciones del torneo con renovadas aspiraciones de alcanzar las semifinales.

Los ingleses finalizaron en el primer lugar del Grupo L y han mostrado un crecimiento constante a medida que avanzó la competencia. Su próximo desafío será Noruega, una de las revelaciones del campeonato, liderada por el goleador Erling Haaland, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos de la ronda.

El capitán Harry Kane continúa siendo el principal referente ofensivo de los Tres Leones. El delantero suma seis goles en la presente Copa del Mundo y se mantiene muy cerca de los máximos artilleros del certamen, ubicándose a una anotación de Kylian Mbappé y Erling Haaland, y a dos del argentino Lionel Messi.

Más allá del aporte goleador de Kane, Inglaterra cuenta con un plantel equilibrado y de gran jerarquía. Jude Bellingham y Anthony Gordon desequilibran por las bandas con velocidad y técnica, mientras Declan Rice aporta orden y solidez en el mediocampo. En el arco, Jordan Pickford transmite seguridad con actuaciones decisivas en los momentos de mayor exigencia.

El rendimiento mostrado hasta ahora coloca a Inglaterra con un ligero favoritismo para el duelo frente a Noruega. Después de 60 años de espera desde la conquista del Mundial de 1966, el conjunto británico vuelve a ilusionarse con levantar el trofeo y considera que esta generación tiene las condiciones para llegar hasta el final del Mundial 2026.