Noruega se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 al clasificar entre las ocho mejores selecciones del torneo. El combinado nórdico tiene como principal referente ofensivo a Erling Haaland, quien suma siete goles y figura entre los máximos artilleros de la Copa del Mundo, consolidándose como la principal amenaza en los cuartos de final.

Además de sus resultados, la selección noruega ha cautivado a los aficionados con su peculiar celebración del “remo vikingo”, una coreografía en la que jugadores e hinchas simulan remar juntos tras cada victoria. La original muestra de identidad y pertenencia se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del campeonato.

El mayor golpe de autoridad de Noruega llegó en los octavos de final, cuando dejó en el camino a Brasil gracias a una brillante actuación de Haaland, autor de los dos goles que sellaron la histórica clasificación del conjunto escandinavo a la siguiente ronda.

El poderío ofensivo del equipo no depende únicamente de su goleador. Martin Ødegaard aporta creatividad y claridad en la elaboración del juego, mientras que Alexander Sørloth complementa el ataque como un socio ideal para Haaland. A ello se suma la seguridad que transmite el arquero Ørjan Nyland, cuyas intervenciones han sido determinantes para sostener al equipo en momentos clave del torneo.

El próximo desafío de Noruega será Inglaterra, en un atractivo duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputará este sábado 11 de julio, desde las 16:00 horas, en el estadio de Miami. El conjunto nórdico buscará prolongar su histórica campaña y seguir soñando con alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo.