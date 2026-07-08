El alcalde Mario Reyna Rodríguez aseguró que en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se garantiza el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y gremios laborales, pero que siempre debe primar el diálogo y respeto a la autoridad para la solución de demandas, reclamos o controversias.

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Fue luego que un grupo de trabajadores se interpuso frente al vehículo que lo iba a trasladar desde la municipalidad a inspeccionar obras, a la altura de la puerta de Diego de Almagro, impidiendo su desplazamiento y el desarrollo de su agenda de trabajo.

El miércoles por la mañana, un grupo de trabajadores de obreros y de seguridad ciudadana, junto a dirigentes que integran una coalición sindicalista, protagonizaron una protesta demandando algunas exigencias, entre ellas el pago de acuerdos laborales que supuestamente benefician a otros sindicatos de la MPT.

Los huelguistas interceptaron la unidad y bloquearon e impidieron el paso del vehículo oficial del burgomaestre en medio de airadas reclamaciones y algunas fricciones, hasta que la Policía Nacional del Perú intervino para dispersarlos, ante la mirada atónita de transeúntes y en medio de transmisiones en vivo por redes sociales.

Los trabajadores protestantes habían sido convocados por la coalición que integran el Sindicato de Trabajadores Obreros (Sintro) y el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana (Sitrasec), mediante una comunicación oficial.

Reyna indicó que había explicado a trabajadores que como alcalde no puede participar en las negociaciones de la comisión paritaria que ve el pacto colectivo para el año 2027 y que salió por la puerta del jirón Diego de Almagro, de Palacio Municipal, para no generar problemas con quienes participaban en el plantón en el frontis del local, frente a la plaza de armas.

“Lo que están pidiendo es un ilícito y somos responsables del manejo de los dineros públicos”, manifestó.

Buscan que se incluya extremos de valorizaciones económicas de los uniformes que reciben, es decir que se les pague con dinero en efectivo ese concepto, lo que está prohibido expresamente por ley. Pretenden que exija a los funcionarios que integran la comisión paritaria que se incluya ese punto precisando el pago efectivo, acotó.

Ante lo ocurrido y después de cuestionar el comportamiento de trabajadores y dirigentes, el alcalde puso una denuncia en la comisaría de Ayacucho por violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

Como resultado de la denuncia, la PNP intervino y condujo a la comisaría: Carlos Bocanegra Ávalos, secretario general del Sitrasec y los dirigentes Edwin Vega Vega y Juan Carlos Meza Félix, pero la lista de denunciados incluye a un total de ocho personas, las serán seguramente intervenidas o citadas en las próximas horas.