La Municipalidad de La Molina activó un operativo de seguridad integral para el partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental. Las medidas responden a los incidentes ocurridos el viernes anterior en el Estadio Alejandro Villanueva que dejaron un fallecido y decenas de heridos, según informó la propia comuna distrital.

Según informó Canal N, la comuna distrital trabaja en conjunto con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Ate para cubrir todo el perímetro del encuentro. Las autoridades locales, confirmaron al mismo medio que el despliegue inició desde las primeras horas del sábado en los principales accesos al distrito.

Personal municipal y policial se ha posicionado en puntos estratégicos de alta circulación hacia el estadio. El operativo también incluirá apoyo aéreo mediante helicóptero policial junto con vigilancia aérea mediante drones.

Personal y equipos especializados

La Municipalidad de La Molina dispuso 200 efectivos por turno para garantizar el orden público durante el desarrollo del partido. El dispositivo contempla equipos de fiscalización, gestión de riesgos, transportes y brigada canina para el control de las zonas críticas.

Las labores se concentran en avenidas de alto tránsito como Javier Prado y El Corregidor, según el plan operativo municipal. Estos puntos concentran la mayor afluencia de aficionados que se dirigen al Estadio Monumental.

Las autoridades distritales prohibieron el estacionamiento en vías principales como la avenida Javier Prado y accesos directos al estadio. La medida busca evitar congestiones vehiculares en las rutas de mayor flujo hacia el recinto deportivo.

Siete grúas municipales retirarán los vehículos estacionados irregularmente durante el operativo. Además, se intervendrá a personas que cobren por espacios de parqueo informal con apoyo de la Policía Nacional.

¿A qué hora empieza el clásico?

El Estadio Monumental abrirá sus puertas a las 5 de la tarde para recibir a los espectadores del clásico. El partido entre Universitario y Alianza Lima está programado para comenzar a las 8:30 de la noche, según el itinerario oficial.

La Municipalidad de La Molina recomendó a los asistentes llegar con suficiente anticipación al recinto. Esta medida facilitará los controles de ingreso y evitará retrasos en el acceso al estadio.