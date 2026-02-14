Un violento incidente se registró en la primera cuadra de la calle Zamora, en el distrito de La Molina, cuando un ciudadano reaccionó de manera agresiva ante la llegada de una fiscalizadora municipal que acudió a retirar su vehículo mal estacionado. El sujeto amenazó a la funcionaria con un arma blanca y atacó físicamente la grúa enviada para realizar la diligencia.

El operativo tuvo que ser suspendido momentáneamente debido a la peligrosidad de la situación, aunque finalmente las autoridades lograron concretar el retiro del vehículo infractor.

Vecinos solicitaron la intervención

La presencia de la trabajadora edil en la zona no fue casual ni producto de un operativo rutinario. Los propios residentes de la cuadra solicitaron la intervención municipal al reportar que un automóvil estacionado de forma irregular bloqueaba completamente el acceso vehicular hacia sus domicilios, generando molestias y complicaciones para la circulación en la vía.

Ante el reclamo ciudadano, la Municipalidad de La Molina despachó a una fiscalizadora acompañada de una grúa municipal para proceder con el retiro del vehículo infractor y restablecer el tránsito normal en la zona. Sin embargo, al momento de iniciar la diligencia, el propietario del automóvil apareció en escena con una reacción completamente desproporcionada.

Al percatarse de que su vehículo sería remolcado, el sujeto sacó un cuchillo y comenzó a amenazar directamente a la fiscalizadora municipal. Las imágenes a las que tuvo acceso RPP muestran al individuo blandiendo el arma punzocortante de manera intimidatoria y propinando golpes a la grúa que había llegado para ejecutar el procedimiento.

En otro clip difundido, se observa a la propia trabajadora edil confrontando verbalmente a una mujer que se encontraba en el lugar, reclamándole por la actitud violenta y fuera de control del agresor. La fiscalizadora evidentemente buscaba que terceros intervinieran para calmar la situación, pero la tensión escaló rápidamente.

Agresor identificado

El gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de La Molina, Javier Ávalos confirmó en una entrevista en RPP la identidad del agresor quien responde al nombre de Bryan León Arzubialde. El funcionario detalló que todo el incidente quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la comuna distrital, lo que permitió su rápida identificación.

“Había un vehículo que estaba mal estacionado y no permitía el ingreso a sus domicilios. Es por eso que nosotros enviamos inmediatamente una grúa, una grúa para poder retirar el vehículo y establecer el orden”, refirió el funcionario al explicar el origen del operativo.

El trabajador municipal confirmó que el hombre salió de su vivienda con una cuchilla para agredir a su colega, frente a la mirada de testigos.

“Cuando llegó el equipo de fiscalización, salió una persona que responde al nombre de Bryan León Arzubialde con una cuchilla, con un cuchillo que ustedes pueden ver claramente en las imágenes, a querer agredir a la fiscalizadora”, añadió Ávalos.

Pese a la intensidad de las amenazas y la proximidad del agresor con el arma blanca, el gerente municipal confirmó que, afortunadamente, la trabajadora municipal no resultó herida en el incidente. La fiscalizadora pudo resguardarse y mantener distancia suficiente para evitar un desenlace más grave, aunque la experiencia sin duda resultó traumática para la funcionaria que simplemente cumplía con su labor.

Denuncia ante la Policía Nacional

Ávalos adelantó que la Municipalidad de La Molina ya procedió a formular la denuncia correspondiente ante la Comisaría PNP de Las Praderas. El caso será investigado por las autoridades policiales y fiscales, pudiendo configurarse delitos como resistencia o desobediencia a la autoridad, además de amenazas contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

El material videográfico recopilado tanto por las cámaras municipales como por testigos presentes en el lugar constituirá evidencia fundamental para el proceso legal que enfrentará Bryan León Arzubialde. Las autoridades locales buscan que este tipo de conductas violentas contra trabajadores municipales no queden impunes y sirvan de precedente para disuadir futuras agresiones similares.