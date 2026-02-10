Un operativo de búsqueda y rescate logró ubicar con éxito a dos jóvenes que quedaron atrapadas en los cerros de La Molina cuando intentaban llegar al popular Mirador Atrapanieblas. Las deportistas solicitaron ayuda telefónica tras perderse en la zona montañosa.

Al verse imposibilitadas de encontrar la ruta, las jóvenes utilizaron sus teléfonos celulares para contactar con las autoridades y pedir asistencia. Tras el pedid activaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate en la zona.​

Los equipos de emergencia instruyeron a las deportistas para que mantuvieran la calma, activaran el modo de ahorro de batería en sus dispositivos móviles y compartieran su ubicación GPS en tiempo real. Estas medidas resultaron fundamentales para facilitar su localización.​

Operativo complejo

Las labores de rescate enfrentaron múltiples desafíos debido a las características del terreno escarpado y la ausencia de luz natural. Los equipos de búsqueda tuvieron que emplear megáfonos para emitir señales acústicas y lámparas de alta potencia para intentar visualizar a las excursionistas en la oscuridad.​

Finalmente, las jóvenes fueron localizadas en una de las laderas del cerro. Con el apoyo de los rescatistas, lograron desceniirder de forma segura y fueron puestas fuera de peligro.​

Aunque pasaron varias horas perdidas y experimentaron momentos de angustia, ambas excursionistas se encontraban en aparente buen estado de salud. Según el reporte, las jóvenes iniciaron el ascenso durante las horas de la tarde, pero la caída de la noche y las dificultades del terreno les hicieron perder el rastro del sendero, quedando desorientadas en la zona montañosa.​