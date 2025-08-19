El histórico mercado minorista La Parada, en La Victoria, será modernizado a partir de diciembre de 2025, según informó la Municipalidad de Lima a través de Invermet. El proyecto contempla la reconstrucción total de la infraestructura, que pasará a contar con dos niveles y se enmarca dentro de un plan integral de recuperación urbana de la zona, afectada por años de informalidad y caos vehicular.

Reubicación temporal de comerciantes

Para no detener la actividad económica durante las obras, los comerciantes serán trasladados al Parque del Migrante. Invermet adelantó que la nueva infraestructura ofrecerá precios accesibles en la adquisición de puestos, con el fin de que los vendedores actuales puedan beneficiarse directamente de la modernización.

Opiniones divididas

Aunque el anuncio busca ordenar y revitalizar La Parada, parte de los comerciantes expresaron temor y dudas sobre el proceso de reubicación. Algunos señalaron que aún no se les ha explicado con claridad el mecanismo de traslado y manifestaron preocupación de que los costos de los nuevos espacios sean elevados.

Próximos pasos

El proyecto ya forma parte de la agenda municipal, aunque su ejecución definitiva dependerá del consenso con los comerciantes, principales beneficiarios. Las autoridades enfatizaron que la transformación apunta a brindar un espacio más seguro, ordenado y moderno, beneficiando tanto a vendedores como a compradores.