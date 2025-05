El distrito de Lurín será escenario de “La Ruta KM40”, una carrera pedestre de 7 kilómetros organizada por el centro comercial KM40 con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y consolidar su rol como punto de encuentro ciudadano en el Sur Chico de Lima. La competencia se realizará el domingo 1 de junio y reunirá a más de 500 corredores, entre ellos figuras del deporte como Gladys Tejeda, Mabe Tamayo y Stalin Carrasco.

El evento comenzará a las 6:30 a.m. con la concentración de los participantes en las instalaciones del mall. A las 7:30 a.m. se desarrollará una activación física previa, y la partida oficial será a las 8:30 a.m. La carrera es de categoría libre, abierta a aficionados y atletas experimentados. Los tres primeros lugares de la clasificación general recibirán premios especiales.

Una jornada familiar y deportiva

“La Ruta KM40” no solo está dirigida a los amantes del running, sino también a familias y visitantes que buscan pasar un día diferente. Durante toda la jornada —hasta la noche— se ofrecerán espectáculos de danza afro con Marcos Mosquera, DJ en vivo, un desfile de modas, feria gastronómica y espacios de entretenimiento, con el objetivo de atraer a más de 3,000 asistentes.

José Zegarra, gerente de Alta Visione Investments, grupo a cargo del centro comercial, señaló: “Queremos que KM40 sea más que un espacio de compras, buscamos integrarnos a la comunidad del Sur Chico a través de iniciativas que promuevan salud, cultura y convivencia”.

Inscripciones abiertas y kit del corredor

Los interesados pueden inscribirse hasta el 31 de mayo en www.finisherdata.com con un costo de S/50. La inscripción incluye un kit que contiene el polo oficial, número de corredor y chip de cronometraje. La entrega de kits se realizará en el Coliseum KM40 del centro comercial, del 22 al 31 de mayo, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., presentando DNI y comprobante de pago.

El evento cuenta con el respaldo de marcas como Wong, Coliseum, Smart Fit, Lab Nutrition y Sanna, así como con el apoyo de las municipalidades de Lurín y Punta Hermosa.