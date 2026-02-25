Un bebé de ocho meses falleció tras caer dentro de su vivienda en el jirón Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el menor habría caído dentro del inmueble, lo que le causó la muerte de manera inmediata

Según RPP, peritos de criminalística llegaron al lugar e iniciaron las diligencias correspondientes, conforme a ley, para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

La Policía también tomó declaración a los familiares del menor para recabar más información sobre este lamentable suceso.

El caso está siendo investigado y, en las próximas horas, las autoridades competentes anunciarán las medidas a tomar y determinarán si existe alguna responsabilidad en el hecho.