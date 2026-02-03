Un operativo policial permitió la captura de dos sujetos sospechosos de lanzar un explosivo contra el local “Tío Mako”. Efectivos de la Policía Nacional, se desplegaron durante la madrugada de este martes hasta la zona de Manzanilla, en el distrito de La Victoria.

El reporte policial reveló que los delincuentes acudieron hasta el establecimiento dedicado a la venta de chancho a la caja china y lanzaron un artefacto explosivo contra la fachada. La detonación afectó una de las ventanas del negocio, dejando varias esquirlas en el suelo.

PNP capturó a los delincuentes a dos cuadras del negocio atentado.

Inmediatamente después, los malhechores huyeron del lugar, sin embargo la rápida intervención policial terminó con su captura a dos cuadras más arriba del local. Durante el interrogatorio, uno de los sospechosos confirmó que dejó el explosivo en el frontis del negocio.

La Dirección de Extorsiones en conjunto con la Dirección de Inteligencia lograron la captura de un sujeto peruano y otro venezolano quienes portaban dos explosivos adicionales forrados con cinta negra, según señaló el teniente general Manuel Lozada a Panamericana.

“Se tiene conocimiento que venían extorsionando a los propietarios de ese local”, comentó el jefe policial.

El alto mando confirmó la identidad de los detenidos David Alberto Aguilar de 24 años, alias ‘Chatín’, de nacionalidad peruana; y el venezolano Carlos Augusto Zapata Lizarbe de 27 años, alias ‘Chamaco’.

Vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar detonación del explosivo.

La información de la PNP también indica que el local sería blanco de amenazas extorsivas y que los dueños habían presentado una denuncia para reportar el caso. Los peritos de criminalística y personal de la UDEX llegaron rápidamente a la zona para recoger pistas que permitan esclarecer este atentado.