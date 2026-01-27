Un delincuente fue capturado en La Victoria tras agredir a una mujer para robarle su celular en el jirón Misti, según informó RPP Noticias. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad distritales del Cercado de Lima. Agentes del Serenazgo y la Policía Nacional iniciaron una persecución que culminó en el jirón Parinacochas, donde el sujeto identificado como Marco Briceño Escobar intentó ocultarse dentro de una vivienda.

Conducta reincidente

Durante el traslado a la comisaría, Briceño se acercó a una mujer que cargaba a un menor en brazos, usándola como escudo humano y suplicando que no lo soltaran. La rápida intervención de los efectivos policiales logró separar al delincuente de la madre de familia sin que sufriera daños.

La víctima agredida lo reconoció formalmente en la Comisaría PNP de La Victoria, interponiendo denuncia por hurto agravado. El ladrón registra antecedentes por pertenecer a una banda criminal, en 2016 fue intervenido por agentes del grupo terna cuando vendía y hasta fingió llorar para evitar su captura.​