Un delincuente conocido con el apelativo de ‘Ozuna’, por usar lentes oscuros y gorra al estilo del artista puertorriqueño, fue detenido por efectivos de Seguridad Ciudadana de La Victoria. El malechor fue sorprendido mientras desarmaba vehículos estacionados en las inmediaciones del emporio comercial de Gamarra.

Las cámaras de videovigilancia del distrito registraron al sujeto manipulando el parabrisas de un camión estacionado en el cruce de las avenidas Aviación e Italia, frente a la urbanización San Pablo. A pocos metros, su cómplice hacía vigilancia como ‘campana’ para avisarle de cualquier presencia policial o de serenazgo.

El centro de monitoreo alertó de inmediato al personal de Seguridad Ciudadana, que llegó rápidamente al lugar. Al verse descubierto, el delincuente emprendió la fuga por la avenida Aviación, pero los agentes lo alcanzaron tras una corta persecución.

La intervención se concretó en la cuadra 17 de la avenida México, en el cruce con Aviación. Allí los serenos lograron detener al sujeto apodado ‘Ozuna’, quien fue trasladado a la comisaría de Apolo para las investigaciones del caso.

Vecinos y comerciantes exigen presencia policial

Comerciantes y residentes de la zona reportaron que las calles transversales a la avenida Aviación presentan creciente inseguridad. Durante el recorrido de un equipo periodístico en el área, no se observó patrullaje ni presencia de efectivos policiales o de serenazgo.

Los vecinos demandan patrullajes constantes y mayor vigilancia ante el aumento de robos de autopartes en esta zona comercial estratégica de Lima.