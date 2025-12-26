Durante los operativos realizados en Lima y Callao por la festividad de Navidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al principal sospechoso de haber sustraído el arma de reglamento del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, abatido en un enfrentamiento contra la delincuencia el último 3 de agosto.

Cabe recordar que el suboficial murió en el cruce del Jr. Italia con la Av. San Pablo, en La Victoria, luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de un delincuente de nacionalidad venezolana. Antes de su fallecimiento, otro sujeto se acercó para apropiarse ilícitamente de su arma, dejándolo gravemente herido en la vía pública.

Mediante sus canales oficiales, la PNP informó que el detenido fue identificado como Anthony Francisco Rosales Orozco, de 22 años, quien contaba con una requisitoria por el delito de sustracción o arrebato de armas de fuego.

La intervención policial se llevó a cabo minutos antes de la medianoche del 25 de diciembre. Al ingresar al inmueble donde residía el detenido, fue el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, quien localizó el arma escondida debajo de un colchón, confirmando posteriormente su vinculación con el hecho delictivo.

Una vez detenido por los agentes, el sindicado negó toda responsabilidad en el caso; sin embargo, su versión resulta prácticamente insostenible ante los elementos de prueba en su contra. Por ello, permanecerá recluido en la comisaría de Apolo, mientras la PNP realiza las diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público.