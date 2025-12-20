Este sábado por la madrugada, un vehículo negro que circulaba por la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, en La Victoria, se incendió debido a un corto circuito. El hecho generó alarma entre los pocos conductores que transitaban por la zona y obligó al cierre parcial de esta avenida.​

El incendio se originó aproximadamente a las 3:00 de la mañana, cuando el auto comenzó a presentar fallas mecánicas que derivaron en llamas intensas. La emergencia se registró a pocos metros de la estación Canadá del Metropolitano, una zona de alto tránsito durante el día.​

Ocupantes evacuados no presentan daños

Según fuentes oficiales, los ocupantes del vehículo lograron descender a tiempo y ponerse a salvo sin resultar heridos. El incidente se limitó a daños materiales en el auto afectado, aunque generó momentos de tensión entre los testigos del suceso.​

La rápida evacuación evitó tragedias mayores en plena vía expresa, donde el fuego se propagó rápidamente por el compartimento del motor.​

Dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a otros vehículos o a la estructura vial. Los hombres de rojo trabajaron varios minutos controlando el fuego en condiciones de madrugada con poco tránsito.​

Durante las labores de extinción, un tramo de la Vía Expresa permaneció cerrado temporalmente, generando congestión leve en la zona. Los bomberos realizaron las diligencias necesarias para asegurar el área y verificar que no existiera riesgo de reactivación del incendio.​

Cierre temporal de la vía

La rápida intervención de los bomberos permitió restablecer la normalidad en la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes en menos de una hora. No se reportaron daños a terceros ni lesionados, quedando el incidente como un susto mayor para los involucrados.​

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del corto circuito, aunque preliminarmente se descarta cualquier factor externo al vehículo