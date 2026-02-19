Un nuevo ataque armado se registró en el distrito de La Victoria. Dos hombres murieron tras ser acribillados dentro de un local de comida rápida ubicado en la cuarta cuadra del jirón Las Esmeraldas, cerca al cruce con la avenida Palermo, en la urbanización Balconcillo.

Según informó RPP, las víctimas se encontraban comiendo pollo broaster cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon múltiples veces contra ellas.

Traslado al hospital y fallecimiento

Los hombres, gravemente heridos, fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

Vecinos de la zona indicaron haber escuchado al menos una decena de disparos, lo que generó pánico entre los comensales y residentes del sector.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos y representantes del Ministerio Público.

Las víctimas, cuya identidad aún no ha sido revelada, habían llegado al establecimiento en una camioneta roja que fue estacionada frente al restaurante. El vehículo también fue inspeccionado como parte de las diligencias.

De manera preliminar, los investigadores descartan que se trate de un asalto, ya que los atacantes no sustrajeron objetos de valor y actuaron directamente contra los hombres, lo que sugiere un ataque dirigido.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.